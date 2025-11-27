「今年は思い切り食べられると思ったのに」新米価格に絶望した6人家族の「切ない暮らし」
1年数カ月前には5キロ2000円台だった新米が、現在は全国平均で4300円、東京においては5000円近くなっている。一般庶民にとって、この価格はとんでもない高騰だ。主食がこんなことになっていいのだろうか。主食というのは、できる限り誰でも買えるように設定しておくべきではないか。
「子どもができてから私は仕事を辞めましたが、末っ子が3歳になったころからパート勤めを始めました。その間、義母が家にいて子どもたちの面倒を見てくれた。家のローンを抱えなくてすんだので、何とか暮らしてこられたんです」
子どもたちが小さいころは、まだ食費がそれほどかからなかった。だが、だんだんと食費の占める割合が大きくなっていく。義母と顔をつきあわせてメニューを考えたこともあった。子どもたちは3人ともサッカーが大好きで、上の二人は部活動に夢中だ。そうなると、ますますエンゲル係数が上がった。
1日1升炊くことも珍しくないし、ときにはそれ以上のこともある。この状態は数年、続くだろう。備蓄米が出たときは朝早くから並んで買ったと彼女は言う。
「今年の新米が出れば、ようやく思い切り食べられると家族中で楽しみにしていたんですが、うちの近くのスーパーでも新米は5000円近い。とても買えません。家計を考えると、どうしても無理だと思ったとき、『うちは、貧乏な部類なんだな』と思いました。
その後、義母が『どうしても孫たちに食べさせてやりたい』とわずかな年金から新米を買ってきてくれて……。子どもたちにも言い聞かせて、みんなで食べたけど、あとから夫と『米というなくてはならないものを買い控えるしかないというのは、貧しいということなのか、あるいはこの国がおかしいのか』と議論になってしまいました」
主食が買えない……これは本当に「おかしな」事態ではないのだろうか。
アツコさん（43歳）の表情が曇る。10歳と5歳の娘たちはどちらもアレルギー体質だが、特に下の子の小麦アレルギーはかなり重いという。
「なかなかお米が買えなかったから、米粉のお菓子類は我慢させてきちゃったんですよ。新米が出たら、たくさんお菓子を作ってあげると約束したんですけどね……」
アツコさんもまた、「うちって貧乏なんだ」と痛感しているという。それは周りのママ友たちも同じ意見で、「うちだって買えないわよ。結局、少し値下がりした古米を買っている」という人が多いそう。
「牛肉を豚肉にして節約するなんていうのは、みんなやっていることだと思うけど、お米が買えないなんて、こんな切ない思いをするのは初めてです。小麦が食べられない子もたくさんいるんだということを分かってほしいと思いますね」
米離れが進んでいるというが、それでも主食が米だという人は圧倒的に多いはず。年金暮らしの高齢者だって、新米くらい好きなだけ食べたいだろう。
「食材の価格はある程度、安定させてほしいですよね。人間の暮らしの基本ですから。それが安定しない上に、うちなんかは特に給料が上がっているわけでもない。生活自体がどんどん厳しくなっていく実感があります」
下の子が小学校に上がれば、アツコさんも外で働き始める予定だが、それまでは在宅でできる仕事を細々と続けていくしかない。
「新米……好きなだけ買いたいですね」
最後は仕方ないといった顔で笑った。
(文:亀山 早苗（フリーライター）)
