女優の北川景子（39）が、27日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（木曜後10・00）にゲスト出演し、意外な一面を打ち明けた。

番組では、「嵐」櫻井翔（43）と2人ロケへ。映画化もされたドラマ「謎解きはディナーのあとで」で、お嬢様と執事役で共演しているが、2人きりでのロケは10年ぶりという。

何でも“幻”とつくものや、限定ものに目がないという北川のために、櫻井が先乗りして20食限定のオムライスが食べられる都内の洋食店へ。ライスの量を聞かれ、櫻井から「大でしょ？」と振られた北川は、「もう大、食べられないの」と笑って答えた。

櫻井によると、共演当時の北川は大食漢だったという。「一緒にやっていた時、マジで高校のラグビー部のフォワードくらい食べてたでしょう？」と思い出話を口にした。

北川も「2回ずつ食べてた。朝ご飯2回食べて、昼ご飯2回食べて、なか卯とか行ってた。ココイチとか、ああいうところが凄い好きで」と振り返った。

スレンダーな体からは想像も付かない食べっぷりだったようで、「あのころ一番、ココイチ行ってたと思う」と回顧。櫻井も「それは知らなかった」と驚きを口にした。