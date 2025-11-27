マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（52）が27日、オリックスグループ公式インスタグラム「SMILE ON」で、インスタライブに登場。「イチ問一答」と題して、ファンからの仕事、恋愛、人間関係、人生など幅広い悩み相談に答えた。第4弾の今回はゲストに俳優でミュージシャンのディーン・フジオカ（45）も登場した。

3年目教員から寄せられた「120％の力で頑張っているが、生徒からなめられ上手くいかない。肩の力を抜くにはどうしたらいいか」という質問。イチロー氏は「もう教員の方々、悲鳴を上げてます。いろんな学校に訪問してお話し伺うんですけど…教員の方々、ほんとに大変です」と共感した。

どのあたりが大変かと聞かれると「生徒たちそれぞれ個性があって、それぞれの両親がまぁ、いらっしゃって。以前は、例えば野球部で言うと、お父さんが熱心だった。現代はモンスター化したお母さんが、なかなか多いみたいですよ。お母さん出てくるんで、その対応で苦しんでます」とし「いやこれ、ライブ怖いですね」。

続けて「教育って、当たり前だけど一番大事なことだと思うんですよね。で、それができないんですよ。だって生徒の方が強いから、教員の方が立場弱いから。言わなきゃいけないのに言えない、萎縮していく。だから問題は、この状態になると教員になりたいっていう人出てこない」と指摘し「それ凄い心配してるんですよね」。

さらに、ビデオ判定の登場により野球における選手対審判の関係にも同じような力関係のねじれが生じていると語り「審判の威厳が保てなくなってるんですよね。アウトって言われた選手がベースに残ってるんですよ。そんなことあっちゃいけない、僕あれ一発退場でいいと思うんです。一回ダグアウトに戻って判定を待って、セーフならベースに戻ればいい。そういうルールにしないと見え方がぶさいくっていうか」と持論。

「どんな職業も子供が誇れるものであってほしいし、ああなりたいって存在であってほしい。それが崩れていってるのが恐ろしい」と結んだ。