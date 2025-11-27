ニューストップ > ライフ総合ニュース > 人気モデルの息子が「平野紫耀すぎる」「イケメン感がやばい」と話題… 人気モデルの息子が「平野紫耀すぎる」「イケメン感がやばい」と話題に！ 家族ディズニーショットに反響 人気モデルの息子が「平野紫耀すぎる」「イケメン感がやばい」と話題に！ 家族ディズニーショットに反響 2025年11月27日 21時45分 All About リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ギャル雑誌『nuts（ナッツ）』の専属モデルとして活躍し、SNSでも人気を集める、ぴとこと小川仁絵さんは11月26日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、子どもたちが「美人すぎ」「イケメン感がやばい」と話題になっています。【写真＆動画】ぴとの息子が“平野紫耀すぎる”！「ほんと素敵ファミリー」ぴとさんは「Fantasy Springs Hotel Grand Chateau（グランドシャトー) 滞在中は専用入り口から直接ファンスプエリアに入れるホテル」とつづり、12枚の写真と4本の動画、1枚の画像を投稿。家族で東京ディズニーシーを訪れた時の様子を公開しました。1枚目はミッキーマウスと夫、娘、息子との集合ショット。全員美男美女で圧巻です。娘はプリンセス、息子はプリンスのコスプレをしており、とてもかわいらしいです。 コメントでは「くうちゃん笑ったらますますぴとちゃんに似てて素敵」「くうちゃんが美人すぎます」「いっくんのイケメン感がやばいですね」「いっくんまじで平野紫耀すぎる」「可愛すぎてヤバい いっくん平野紫耀くんっぽいし くうちゃんの笑顔が眩しい可愛さ」「ほんと素敵ファミリー」「姫と王子最高だよっっっ」「かわいいプリンセスと王子様」と、絶賛の声が寄せられました。「我が家のプリンセス&プリンス」同日の別投稿でも、「最後に1投稿だけさせて 我が家のプリンセス&プリンス」とつづり、子どもたちの写真を多数公開していたぴとさん。楽しそうな笑顔がとてもかわいらしいです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:多町野 望) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【写真＆動画】ぴとの息子が“平野紫耀すぎる”！ ◆美人モデルの息子が“顔整いすぎてモデル級”と話題に！ 実業家夫とのニューボーンフォト公開「国宝級」 ◆美人モデル、息子2人との親子ショット公開「スゴいね！二人のお子さんのママ綺麗」「めっちゃかわいい」