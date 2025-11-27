11人組グローバルボーイズグループ・INIの最新WINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』が、121万枚を売り上げ、 Billboard JAPANの国内における今年度最高のシングル初週実績を記録しました。

『この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント』をコンセプトにしたシングル『THE WINTER MAGIC』は、26日公開の『Billboard JAPAN Top Singles Sales』と『Billboard JAPAN Hot 100』で1位を獲得。また売り上げ枚数は、発売日前日のフラゲ日だけで93万枚を記録し、わずか4日間でミリオンを突破しました。

その後も売り上げは伸び続け自身最高、そしてBillboard JAPANの国内における今年度最多初週セールスの121万枚を記録する快挙を達成。この記録にSNSでは「すごい記録！」「おめでとう」とお祝いの声があがりました。

快挙を達成した最新シングルには、INI初となるウインターソングであり、メンバーの池粼理人さん（24）と西洸人さん（28）が作詞した『Present』を収録。冬ならではのあたたかさや温もりを感じられる楽曲になっているといいます。さらに動画サイトで公開されたMVではストーリー仕立てで、これまでのINIとは一味違うメンバーの姿を見ることができ、公開から1週間で1000万回再生を突破。急上昇のミュージックビデオ1位を記録しました。

他にも許豊凡さん（27）が作詞に参加し、視覚的な表現と躍動感あふれる擬声語で“冬”と“愛”を表現した『U MINE』や、INI初のドキュメンタリー映画の主題歌で、メンバー6人が作詞に参加した『君がいたから』など、コンセプトに合わせたウインターソングが収録されています。

シングルに収録されたウインターソングにSNSでは「あったかい気持ちになる」や「多幸感」、「キラキラしてる」などの感想が見られました。