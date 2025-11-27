お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良さん（61）とSnow Manの目黒蓮さん（28）が出演するアルコール飲料の新CMが公開。お互いに“今年の漢字”を明かしました。

2人が出演するのは『キリンビール 晴れ風』の新TVCM 「ハレの日、晴れ風。」年末篇です。年末篇にちなみ、お互いに“今年の漢字”を発表することに。

目黒さんは「“夢”ですかね。例えばですけど国立とか、スタジアムとかでライブできたり。いろいろと夢が叶（かな）っていたなっていう意味の“夢”ですかね」と2025年を振り返りました。

■目黒蓮のハプニングに内村光良がツッコミ

一方、内村さんは「変化の“変”ですかね。真面目な話になりますけど、表面的には自分は仕事とかまったく変わってないと思うんだけど、今後折り返しもとっくに過ぎたし、ここから老いていくから。それまで漠然とやりたいものをやってきたんだけど、体もそうも動かなくなってきたら自分どうするんだろうって、個人的に考え込んだ年でしたね。なんか変わったわ、この1年」と熱く語った内村さん横で目黒さんに異変が。

目黒さんは「すみません、からしれんこんが…」と食べた『からしれんこん』の辛さに思わず目には涙が。これに対し内村さんは「俺の話で涙してるのかと思ったじゃないかよ。からしれんこんかよ」と涙を流す目黒さんを見て笑顔でツッコミ。とても仲のよい様子を見せた2人でした。