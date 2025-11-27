【トムとジェリー】お顔デザインがキュートなTHE KISS 2025クリスマス限定ジュエリー
『トムとジェリー』とジュエリーブランド「THE KISS」のコラボジュエリーが誕生♪ クリスマス限定の可愛いアイテムをご紹介しよう。
☆可愛らしいクリスマス限定ジュエリーをチェック！（写真18点）＞＞＞
コラボ・ライセンス専門サイト「FanFunMARKET」より、2025クリスマス限定ジュエリー「トムとジェリー×THE KISS 2025クリスマス限定」のアクセサリーが登場する。
ラインナップはリングが3種類、ネックレスが3種類。
リングのデザインはイエローゴールドコーティングの「トム」、ピンクゴールドコーティングの「ジェリー」、シルバー925の「タフィー」が登場。
それぞれ繊細なリースモチーフに、クリスマスらしいとんがり帽子を被ったキャラクターフェイスのクリスマス限定の特別デザイン。
華やかさと遊び心が絶妙に調和したアイテムに仕上がっている。
ネックレスもイエローゴールドコーティングの「トム」、ピンクゴールドコーティングの「ジェリー」、シルバー925の「タフィー」がラインナップ。
クリスマスリースをイメージしたクリスマスカラーのストーンが配置され、それぞれのキュートなフェイスがデザインされている。
そしてジュエリーはオリジナルBOX＆限定ジュエリークロスでのお届け。
オリジナルBOXはクリスマスツリーのようなグリーンにゴールドのリボン、蓋を開けると内側には『トムとジェリー』の可愛らしい箔押しが。
ジュエリークロスは鮮やかなレッド地に、クリスマスモチーフたっぷりのキュートな『トムとジェリー』のイラストがデザインされている。
「FanFunMARKET」およびTHE KISS直営店でもお取り扱いされているので、気になる方はぜひチェックしてみてね。
TOM AND JERRY and all related characters and elements （C） & TM Turner Entertainment Co. （s25）
