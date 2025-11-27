Tiny Wonder期間限定ブース登場♡韓国発“宝物リップ”

韓国の人気アイドルを手がけるメイクアップアーティストDAYOON（ダユン）がプロデュースするコスメブランド「Tiny Wonder（タイニーワンダー）」が、@cosme OSAKAネクストトレンドゾーンに期間限定ブースを展開中。まるで“ポーチの中の宝物”のような可愛さと仕上がりの美しさを兼ね備えたリップシリーズを実際に試せると話題です。

ハイパーデューイリップティントが大人気

ハイパーデューイリップティント

Tiny Wonderの看板アイテム「ハイパーデューイリップティント」（1,716円／全6色）は、グロウテクスチャーで縦じわをカバーし、10秒でツヤ膜が完成する高密着タイプ。

ぷるんとボリュームのある仕上がりが簡単に叶い、憧れの韓ドルリップを再現できます。コンパクトなサイズ感で持ち運びにもぴったり。

普段使いから特別なお出かけまで、唇に透明感と可憐な存在感を与えてくれる万能ティントです。

Peonyが表参道ヒルズでPOPUP開催♪限定ノベルティ＆新作コフレも登場

秋冬映え♡ハイパーブラーも見逃せない

ハイパーブラーリップティント

「ハイパーブラーリップティント」（1,716円／全2色）は、ムースのようにふわっと軽い塗り心地が特徴。

見たままの発色で唇をふんわり包み込み、縦じわカバーとブラー効果により、ソフトマットな質感が長時間続きます。

こっくり深みのあるカラー展開は秋冬のファッションとも相性抜群。重く見えないのに洒落感が出せるため、季節のメイクチェンジにもおすすめです。

開催スケジュールと店舗情報

Tiny Wonderの特設ブースは、@cosme OSAKA（大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ3F）にて2025年11月26日（水）～2026年1月27日（火）10:30～20:30の期間限定で展開中。

また、@cosme TOKYO1Fでも12月9日（火）までブースが登場しています。実際に手に取って色味やテクスチャーを試せる貴重な機会なので、推しのリップを見つけたい人はぜひチェックしてみて♡

Tiny Wonderで“日常に小さな魔法”を



Tiny Wonderは“日常に小さなときめきと驚きを”をコンセプトに、素肌の美しさを引き立たせる処方とトレンド感あるカラーにこだわり、誰でも簡単に韓国メイクを楽しめるアイテムを展開しています。

今日の気分をふっと高めてくれる、小さな魔法のようなコスメ♡期間限定ブースだからこそ味わえる出会いをぜひ楽しんで。毎日のメイクがもっと好きになるはず。