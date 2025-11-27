明治安田J2リーグは、29日が最終節。

「V・ファーレン長崎」はJ1昇格をかけ、アウェーで 4位「徳島ヴォルティス」との上位対決に臨みます。

決戦を前に27日、高木監督が会見に臨み、意気込みを語りました。

前節は、ピーススタジアムで過去最多となる2万4人の応援の中、水戸との首位攻防戦を “2対1” で制した V・ファーレン。

首位という有利な状況で、リーグの最終節に臨むことができます。

（高木 琢也 監督）

「僕も長いこと(Jリーグで)やってきたが、こんなに何も決まらないということがあるシーズンは初めてなので、これも受け入れて、最後 勝つしかない」

最終節の相手「徳島」は、現在4位。

リーグで最も失点数が少ない、堅い守備が持ちです。

今シーズンは、3月の第5節で対戦。

フアンマがゴールを決め、1対0で勝利しています。

（高木 琢也 監督）

「(徳島の）データを見ても、一番失点が少ないチームですし、1人1人の持っているスキルと役割は徹底されている部分があるので、うまさだけではなく、パワーがあると感じる」

今シーズン大混戦となっているJ2は、4位の徳島まで、結果次第で自動昇格の可能性を残しているため、大逆転を目指し必死になって挑んでくることが予想されます。

（高木 琢也 監督）

「数的優位ばかりを作ろうとしていくと多分、相手のカウンターを受ける可能性も出てくるので、相手と戦って優位性ができたところで、そこでたたみかける」

『ALL NAGASAKIプロジェクト』として、県全体が一体となって後押しをしている中、徳島との最終節に臨みます。

（高木 琢也 監督）

「(長崎で応援する人は）自分がその場にいるような感じで、応援してもらえれば嬉しい。チームとしても誇りを持って(戦う)。

徳島まで来てくれる人がいらっしゃるということであれば『本当に応援して良かった』と、そういう誇りを持てるチームであることを実証したい」

引き分け以上で、8年ぶりのJ1昇格が決まる運命の一戦は、29日アウェーで午後2時キックオフです。