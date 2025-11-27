※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は"実家に帰る"という置き手紙を残して姿を消すが、実際には知らない男性と子どもと3人で暮らしていた。探偵の調査によって、相手は離婚歴のある妻の元上司だと判明。夫が問い詰めると妻は離婚を切り出し、「子どもはいらない」と言い出す。結局、相手男性からも逃げられてしまう妻だったが、その後も反省することはなく、そのまま離婚が成立するのだった。それから3年が経ち、元妻が息子に会うことは一度もなかった。ある日、息子と買い物に出かけると、一人の女性から声をかけられる。「誰なの？」という息子に、女性は「私はあなたのママのお友達」と話し始めて…。