冬の訪れを感じるこの時期、新潟県三条市の直売所には新潟の特産“ルレクチエ”が登場しています。甘くて香り高いルレクチエを求め、11月27日は多くの人が直売所に足を運んでいました。

三条市の農産物直売所『ただいまーと』。今ここで訪れる人を出迎えているのが20日から店頭に並び始めたばかりのルレクチエです。



【JAえちご中越 金子裕基 課長】

「洋ナシの中でも他にはない、とろけるような舌触りとか、かぐわしい芳醇な香りがルレクチエの魅力」





県の特産品として知られるルレクチエ。中でもJAえちご中越エリアでは全国で流通するルレクチエの4割～5割を占める、まさに日本一の産地です。店頭には、自宅用に手軽に買えるものからお歳暮や年末のギフト用に梱包されたものまで揃い、訪れた人は思い思いに選んでいました。【訪れた人】「ずっと親戚に送っている。新潟の名産、ほかで売っていない。香りと甘さとジューシーさ、すごくおいしいと思う」【訪れた人（帰省中）】「毎年兄に送ってもらっているので、なくなる前に買いに来た。甘さが違うのでびっくり。おいしい」多くのファンを持つルレクチエですが、今年は春の低温や強風で受粉が進まず、収穫量は例年より少なめだと言います。気になるのはその味ですが…【記者リポート】「甘くて上品な香りがフワッと広がります。果肉は滑らかでやわらかく、しっかり甘いですが後味は爽やかでおいしいです」また、店内のジェラート店には期間限定でルレクチエ味が登場。季節の味わいをその場で楽しみたい人にぴったりです。12月1日からはルレクチエフェアが始まり、ギフトや自分へのご褒美用に旬を迎えたルレクチエが手に取りやすくなると言います。【JAえちご中越 金子裕基 課長】「新潟の特産なので新潟県民にも味わっていただきたいし、県外の方にもルレクチエを知ってもらうきっかけになればいい」ルレクチエは12月上旬に出荷のピークを迎え、クリスマスごろまで店頭に並びます。