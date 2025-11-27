タレントのpecoさん（30）が26日、都内で開催された『第18回 ペアレンティングアワード』授賞式に登場。子どもの個性を大切にした自身の子育てエピソードなどを明かしました。

『ペアレンティングアワード』は、2025年最も話題となった育児に関する“ヒト”、“モノ・サービス”、“コト”を表彰する授賞式イベントです。

トロフィーを受け取ったpecoさんは「今日は本当にありがとうございます。実は2018年にryuchellと二人でも受賞させていただいておりまして。また今回、このような形で受賞させていただいて、本当に光栄に思います」とコメントしました。

子どもがとにかくのんびり屋さんだというpecoさん。司会者から“自分らしい子育てエピソード”を聞かれると「（私が）すごくせっかちというか。本当に良くないと分かっていても、“早くして、早くして、早くして”って本当に言っちゃうんですね」と話し、続けて「良くないなと思って。本当に究極、自分の中で頑張って出た言葉が、“ゆっくり急いでな”って言っちゃったときに、私はもうこれだなって思いました。“早くして”を言わない、を諦めて。この後、いっぱい愛を伝えて、一緒に急げばいいなって思えるようになりました」と語りました。

さらに、pecoさんは子どもの“個性”を大切にするためにしていることがあるそうで「本当にめちゃくちゃ喉が痛くなるくらい怒鳴っちゃうこともよくあるんですよ。でも、その後にちゃんとゆっくり話をして、必ず伝えるようにしていることが“あなたののんびり屋さんなところ、ゆっくりなところはママも大好きだし、そのままでいいんだよ。でも、お約束の時間がある時は、それに間に合うように急がなきゃいけないよね”っていう言い方をして。息子自身は否定しないっていうのは心がけていますね」と話しました。