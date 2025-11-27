11月27日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が１１月２９日に誕生日を迎えるということでゲストに土生瑞穂を迎え『菅井友香生誕祭』と題して放送された。

-土生（菅井）「いつもありがとう。そして…」-

番組冒頭、２人でデコレーションをしたケーキで菅井の誕生日を祝った後、土生が「ちょっとここで私からのプレゼントが」と菅井にサプライズプレゼントとしてSUSgalleryのグラスを菅井に贈った。

最近料理を続けている菅井に向けてのプレゼントだと説明。「料理にも合うし、これでサン生を楽しんでほしい」と語った。菅井も、「鑑定団に出てきそうな銀のグラスで嬉しい。軽いし、飲みやすそう」と感想を述べた。

続いて、菅井もプレゼントを用意していたことを明かし、「リップバーム」とバスソルトを土生にプレゼントした。お風呂好きな土生に合わせたというおしゃれなバスソルトと、香りの良いリップバームを贈り、互いに「ありがとう」「大切にします」と言葉を交わした。

また、菅井と土生それぞれが手紙を書いて同封しており、菅井が書いた手紙の冒頭が「いつもありがとう。そして…」と土生のいたずらで披露された際には「やめてやめて！」と慌てて制止するシーンも。菅井もお返しに土生が書いた手紙の一部を朗読し返すという２人の仲の良さを感じられるやり取りもあった。

さらに、今年は何回も会えたといい、過去の思い出話や旅行エピソードについても語った。シンガポール旅行ではユニバーサル・スタジオ・シンガポール、夜市のグルメ、ナイトサファリなどの楽しい出来事を振り返った。中でも２人の中で特に記憶に残っているのがホテルでふざけ合ったという「夜のナイトサファリ」という２人だけの思い出。土生がこっそり動画を撮ることがあるらしく、「絶対出せない動画（笑）」と、２人だけの秘密だと語った。

その後は２人が互いの仕事に就いて語り合ったり、土生の誕生日の過ごし方について語ったりなど様々な話題が繰り広げられた。そちらについては是非タイムフリーで。