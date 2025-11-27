ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 肥薩おれんじ鉄道が運転再開 川内～上川内 信号設備トラブル… 肥薩おれんじ鉄道が運転再開 川内～上川内 信号設備トラブルの影響で一時見合わせ 肥薩おれんじ鉄道が運転再開 川内～上川内 信号設備トラブルの影響で一時見合わせ 2025年11月27日 22時7分 MBCニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 肥薩おれんじ鉄道の上川内と川内の間は、27日午後6時前、JR九州の川内駅構内発生した信号設備トラブルの影響で運転を見合わせていましたが、午後9時45分に運転を再開しました。 ・ ・ ・ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「閉めていたはずの扉が開いている…」空き家に侵入疑いで男（32）を現行犯逮捕 管内で同様被害複数で関連捜査 鹿児島県志布志市 幻想的な紅葉のライトアップ 伊佐市・曽木の滝【亀ちゃんのかごしま撮った！】 被害者が訴え「現在も加害者と被害者の支援の差は大きい」 犯罪被害者支援フォーラム2025 鹿児島市 関連情報（BiZ PAGE＋） 静岡, 法要, 葬祭, 介護タクシー, デイサービス, 老後, 訪問介護, 徳島, 生花, ネジ