国内の女性騎手で歴代最多の通算１３８２勝を挙げた宮下瞳騎手＝名古屋＝が１１月２６日、名古屋競馬場で現役最後のレースを終え、引退セレモニーが行われた。２０日に令和７年度第２回調教師免許試験に合格したことがＮＡＲ（地方競馬全国協会）から発表され、１２月１日付で調教師に転身する。騎乗後に引退会見が行われ、思いを語った。今回は前編。

―現役最後の騎乗を終えて、今の気持ちは。

「正直、ホッとしました。レース中にアクシデントがあって、（３Ｒのレース中に）手綱が切れてしまったのですけれど、とりあえず無事に騎乗を終えられて、よかったです」

―調教師試験の合格が発表され、引退レースまでの胸の内は。

「特にはなかったのですけど、いつも以上に愛馬たちと一緒に楽しみながらレースをできたらいいなと心がけていました。（現役最後の日は）１着になることはできなかったけど、馬としっかりコンタクトを取ってレースを楽しむことができました」

―ラストデーは５、２、１１、８、２、７着だった。現役最後の騎乗について。

「本当に実感がなくて、最後という感じはしていません。でも、思い返せば、本当に最後というのを感じるので、気持ちがギュッとなる思いはあります」

―調教師を目指そうと思い始めた時期、理由は。

「今年に入って、そういう気持ちが少しあるところで、春に前十字靱帯を痛めてしまいました。それから自分が１００％で乗れない部分があったので、調教師を目指してみようかなと思いました。加えて、長男である息子（小山優心さん）が『騎手になりたい』と話してくれたので、息子をサポートしたいなと思いました。息子と一緒に乗ることが夢だったのですが、今の私の体の状態では、それはできないかなと思って調教師になることを決めました」

―調教師に目指し始めてから、合格するまでの道のりについて。

「勉強は死ぬほどしました。すごくしました。食事のとき以外はずっと勉強していました。主人をはじめ、息子２人には本当に申し訳ないというか。どこにも出かけず、夏休みもどこも出かけることなく、ずっと勉強していました。子どもたちをどこへも連れて行けなかったので、そこは申し訳ないと思っています。調教師の免許を取ったので、どこか連れて行けたらいいなと思っています」

―勉強をしているとき、感じたことは。

「騎手免許復帰のときにも勉強はしたのですけど、調教師となるとまた勉強する部分が違います。馬に関する部分、法規に関する部分だったり、馬の体、病気、（蹄）鉄。範囲が本当に広くて覚えるのが大変でした」

―一発合格だったが、手応えはどうだった。

「正直、自信はなかったです。一次試験は学科でしたけど、本当に自信はありませんでした」

―合格が発表されたときの気持ち。

「めちゃめちゃ、うれしかったです。本当にホッとしました。これで子どもたちを、いろいろ連れて行ったり、いろいろしてあげられるなと思いました」

―川崎で２０００勝超の今野忠成騎手、山崎誠士ら８人が調教師試験に合格。一緒に受かった方との付き合いは。

「５人で那須の学校に行って調教師の勉強を一緒に３週間ほどさせていただきました。お互いに分からない部分を教え合ったりしました。私の場合だと論文を書くのが初めてだったので、そういう部分で本当にいろいろ教えていただくことがあって。他の４人がいたので合格できたと思っています」

◆宮下 瞳（みやした・ひとみ）１９７７年５月３１日、鹿児島市生まれ。４８歳。９５年１０月に名古屋でデビューし、１１年８月に引退。男児２人の出産を経て１６年８月に現役復帰。２４年春に女性騎手初の黄綬褒章を受章。２５年秋に園遊会の招待を受けて出席。女性騎手で国内最多の地方通算１３８２勝（他に韓国で５６勝）。夫は元騎手の小山信行さん。