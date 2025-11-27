歌舞伎俳優の市川團十郎さん（47）が、市川ぼたんさん（14）、市川新之助さん（12）らと出演する、2026年1月、新橋演舞場で上演される「初春大歌舞伎」（3日初日）の特別ビジュアルが公開されました。

公開されたのは、昼の部で團十郎さんが10年ぶりに源氏の武将・熊谷次郎直実を勤める、時代物の『熊谷陣屋』と昼の部の切に行われる、團十郎さんが柿色の裃にまさかり髷姿で初春の挨拶を行う『仕初口上』のビジュアル。

そして、夜の部で新之助さんが本興行で最年少の初役となる、歌舞伎十八番『矢の根』の主人公・曽我五郎を勤めるビジュアル。

さらに八代目團十郎さんによって初演され、受け継がれてきた市川團十郎家所縁の名作『児雷也豪傑譚話』のビジュアル。この演目で團十郎さんは児雷也実は尾形弘行を初役で勤め、ぼたんさんが草刈娘実は弘行妹深雪姫役で出演します。

また、新歌舞伎十八番のひとつとして知られる歌舞伎舞踊の大曲『春興鏡獅子』のビジュアルも公開されました。前半の弥生の可憐さと後半の獅子の勇壮な毛振りが見どころの演目で、小姓弥生後に獅子の精に團十郎さんが、胡蝶の精にぼたんさんと新之助さんの出演で、親子三人の競演が実現します。