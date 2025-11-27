レトロリロンが、自身初となる1stフルアルバム『コレクションアローン』を2026年1月28日にリリースする。あわせて、収録曲「バースデイ」のMVを本日11月27日22時にレトロリロン公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開した。

同アルバムには、2025年リリースのメジャー3作品「UNITY」、「ラストハンチ」、「バースデイ」に加え、12月3日リリースの「僕だけの矛盾」と新録4曲を含む全8曲が収録される。

CDはFC限定盤、初回限定盤、通常盤の3形態で展開。初回限定盤には、2025年4月6日、EX THEATER ROPPONGIにて開催の『RETRORIRON 3rd EP「アナザーダイバーシティ」RELEASE ONEMAN TOUR 2025』ツアーファイナル映像のBlu-rayが、初の映像作品としてフルパッケージで付属となる。さらに、FC限定盤にはオリジナルラバーバンドも同梱される。

また、リリース記念イベントのほか、各店舗ごとの購入特典も公開となった。

さらに、あわせて公開された「バースデイ」のMVでは、主人公の男性に起こる出来事、些細な選択や気付きによって人生が変化していく様子が描かれている。

なお、同アルバムを携えた『RETRORIRON ONEMAN TOUR 2026』は12月1日23時59分までイープラスにて3次先行抽選を受付中だ。

■涼音（Vo/Ag）コメント

「アルバムを作らないと意味がない。」気付いた時にはその言葉を放っていた。

近年、サブスクリプションの台頭により昨今の音楽シーンではシングル曲をコンスタントにリリースすることが求められ、音楽がとてつもないスピードで消費されていく時代へ突入したと感じています。そして、アルバムというものの役割は”シングル曲の再集合”のようなものに変化しつつあるとも感じています。

CDの役割も少しずつ変化している現代において、アルバムを出すことの意義、そして意味はどこにあるのでしょうか。正直なところ、僕は”ミュージシャンのエゴ”だと思っています。この”我儘”を今回は突き通させてもらうことにしました。前作のEP3部作以降、自分は何を書きたいのか、世間にとってどういう音楽家でいたいのか少し迷っていました。毎日が目まぐるしく進む中、僕自身も自分の音楽を消費していたように思えます。そんなことを考えていた電車の中でふと、今回のアルバムタイトルが思い浮かんだことを今でも覚えています。3部作を経て、得たものを携えながらまた「インナーダイアログ」に立ち戻ろうとそう考えたんです。そこからは夢中でメモ帳にどういうアルバムを作りたいか、筆を走らせていました。

それから数ヶ月、次作に関する議題がバンド内で出た際にマネージャーの「次作もEPで良いと思います。」という言葉を遮って僕はこう言いました。

「アルバムを作らないと意味がない。」

正直リリース時期を逆算して制作日程を組んでも間に合わないのではないかという意見も出ましたが、僕はそんな状況にもワクワクしていました。

これほどまでに音楽への、そして自分への渇望がまだ多くあることに興奮していたのだと思います。

元来、僕たち人間の感情は言葉では表せないほどの複雑性を持っています。それぞれの感情が混ざり合いながら常に自己の中でひしめき合っている。僕は、その一つ一つの感情と今までよりもより深く、自分の価値観や偏見を超えて向き合う為に8曲を書き下ろしました。全てこのアルバムの為に書いた曲たちです。

一曲一曲が、それぞれの感情一つをフォーカスして触れられるよう、向き合えるように。今の僕自身が求めていたことをいつも通り、僕の為に書きました。

沢山ある自分の感情を、いつか自身の心の中の置きたいところに置けるようになる為のアルバム。もしあなたにとってもそんな作品になったのなら”我儘”を突き通してよかったなと思えます。

（文=リアルサウンド編集部）