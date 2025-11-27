日経225先物：27日22時＝10円安、5万120円
27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円安の5万120円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万167.1円に対しては47.1円安。出来高は2312枚となっている。
TOPIX先物期近は3369.5ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.93ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50120 -10 2312
日経225mini 50120 -10 40649
TOPIX先物 3369.5 +0.5 3905
JPX日経400先物 30365 +15 772
グロース指数先物 691 -1 206
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
