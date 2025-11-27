　27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円安の5万120円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万167.1円に対しては47.1円安。出来高は2312枚となっている。

　TOPIX先物期近は3369.5ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.93ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50120　　　　　 -10　　　　2312
日経225mini 　　　　　　 50120　　　　　 -10　　　 40649
TOPIX先物 　　　　　　　3369.5　　　　　+0.5　　　　3905
JPX日経400先物　　　　　 30365　　　　　 +15　　　　 772
グロース指数先物　　　　　 691　　　　　　-1　　　　 206
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース