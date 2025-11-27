ラインナップがめちゃ豊富ーーッ！！【3COINS】新作続々♡ スタイリッシュな「調理グッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】ではスタイリッシュな「調理グッズ」が新作として豊富にラインナップ中。続々と登場している中でも今回は、1台6役の便利な調理器、持ち手のあるザル付き揚げ物鍋といった、調理が快適になりそうなグッズをピックアップしました。ぜひチェックしてみて。

1台6役で便利な「電子レンジ調理器深型：1.1L」

淡いグレーでスタイリッシュなこちらは、電子レンジ調理器。公式サイトによれば「焼く・炒める・煮る・蒸す・茹でる・炊くの6役」を、火を使わずに可能という便利グッズです。鍋の底には凹凸が施されており、食材がこびりつかずに調理できそうです。蓋は透明で加熱具合を確認しやすいところも魅力的。値段は\3,520（税込）。

箸を使わず油切りできる「ザル付き揚げ物鍋：0.8L」

こちらもスタイリッシュなデザインがおしゃれ。揚げ物調理に使える鍋に、持ち手のあるザルまでセットになった便利グッズです。公式サイトによれば「少量の油で手軽に揚げ物ができる」とのことで、節約にも貢献してくれそう。値段は\2,200（税込）。箸を使わずとも油を切れる優れものです。ぜひ取り入れてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

