ボディービルダーでタレントの横川尚隆が、11月23日に千葉・JPFドームで開催されたボディービルの大会「Olympia Amateur Japan 2025」で優勝を果たした。同日に自身のインスタグラムに画像を掲載。「優勝しました」と報告した。



【写真】もはや違う生物！ここまで仕上がるのか…筋肉はストイックな努力の賜物

同大会で優秀な成績を収めたことで、横川はIFBB（国際ボディビルディング・フィットネス連盟）のプロ資格を取得した。IFBBのプロカードを高々と掲げた画像を掲載した横川は「はじめまして世界。待ってろ世界。俺が行くぞ。」と気合十分。「応援してくださった皆様、すべての関わってくださった皆様本当にありがとうございました。」と感謝した上で「休んでる暇なんてねえあしたからもジムだよ」とさらなる高みへ目標を定めていた。



横川は2019年にJBBF日本ボディビル選手権で優勝。その後はタレントとして活動しており、フジテレビ系「呼び出し先生タナカ」ではおバカぶりが話題となっていた。



11月1日、復帰戦となるFWJ（FITNESS WORLD JAPAN）の「JAPAN OPEN 2025」のメンズボディビルディング・オープンに出場し、優勝していた。



（よろず～ニュース編集部）