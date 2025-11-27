【福袋2026】マクドナルド「初コラボ福袋」が神内容！“さすがFrancfranc”絶対ほしいお洒落グッズ満載♪

インテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』が『マクドナルド』と初めてコラボレーションした「マクドナルドの福袋（R）2026」が登場！

事前抽選販売の受付が、マクドナルド公式アプリにて2025年12月1日（月）14時より開始されます。

今回登場する福袋は、マクドナルドの人気商品やキャラクターをモチーフに、Francfrancらしいカラーリングのアイテムがラインナップ。

「ビッグな保温・保冷バッグ」「ハンドタオル」「ビッグマックスープジャー」の3種のアイテムに、店頭販売価格最大合計3,910円相当のオトクな商品無料券がセットになっています。

「マクドナルドの福袋（R）2026」オリジナルアイテムのご紹介

◆ビッグな保温・保冷バッグ

サイズ：幅28×奥行15×高さ33cm

容量11Lの保温・保冷バッグ。カラーは3色のうち、いずれか1つ。

◆ハンドタオル

サイズ：幅25×高さ25cm

パステルカラーのハンドタオル。カラーは4色のうち、いずれか1つ。

◆ビッグマックスープジャー

サイズ：幅9×奥行9×高さ11.4cm

保温・保冷機能がついた、約300ml入るスープジャー。

「マクドナルドの福袋（R）2026」販売概要

■販売価格

3,900円(税込)

■販売内容

・ビッグマックスープジャー

・ビッグな保温・保冷バッグ（全3色のうち1つ）

・ハンドタオル（全4色のうち1つ)）

・マクドナルド商品無料券（店頭販売価格最大合計3,910円相当）

■販売方法

（1）スマートフォンのマクドナルド公式アプリより事前抽選販売に応募し、当選された方を対象に、後日マクドナルド店舗で販売されます。

（2）前年の福袋「マクドナルドの福袋2025」に落選された方が同一アカウントで今回応募すると、応募口数が1口分追加になり当選確率がアップします。

（2）お支払い方法を「モバイルオーダーでお支払い」と選択し、応募した方は1口分追加になり、それぞれの条件を満たすと最大3口分応募として受付されます。

※詳細は特設キャンペーンページでご確認ください。

※スマートフォンのマクドナルド公式アプリからの事前抽選応募となるため、公式アプリのダウンロードが必要です。

※事前抽選販売応募の際に、購入希望店舗を第3希望まで決定します。当選した場合は当選画面に記載された店舗でのみ購入・受け取りとなります。(一部店舗では対象外となります)

※購入可能個数については1名につき1個です。

※応募完了後のキャンセルまたは変更は不可。

■販売期間

【応募期間(マクドナルド公式アプリ上にて)】

2025年12月1日(月)14:00〜12月9日(火)23:59

【抽選結果発表(マクドナルド公式アプリ上にて)】

2025年12月16日(火)14:00

【当選者への販売期間(当選画面に記載された店舗にて)】

2026年1月1日(木)8:00〜1月9日(金)各店営業終了まで(24時間営業店舗は 翌4:59まで)

※上記販売期間内に来店・購入できない場合、当選は無効となります。

※期間中に休業日がある店舗は、休業日を除いた日に販売されます。

※商業施設内の一部店舗にて福袋販売イベント会場での当日販売も行います。販売時間は当該イベント開始時間に準じます。

※詳細は「マクドナルドの福袋2026」特設キャンペーンページからご確認ください。

■注意事項

※マクドナルド公式アプリの会員かつ、マクドナルドのリワード(特典)プログラム「Myマクドナルド リワード」で50ポイント(10円で1ポイント付与)を保有している方が対象となります。応募時点において50ポイントの保有が条件であり、応募後にポイントを継続して保有している必要はありません。

※事前抽選販売で販売予定数量に達した場合には販売終了となり、当選された方以外への店頭販売は行われません。

※「ビッグな保温・保冷バッグ」、「ハンドタオル」のデザインは選べません。

※商品無料券は、「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」×1枚、「てりやきマックバーガー」×1枚、「チキンフィレオ（R）」×1枚、「てりやきチキンフィレオ」×1枚、「フィレオフィッシュ（R）」×1枚、「マックフライポテト（R） Mサイズ」×2枚、「チキンマックナゲット（R） 5ピース」×1枚、「お好きな炭酸ドリンク Mサイズ」×1枚、「チョコフラッペ オレオ（R）クッキー or マックフライポテト（R） Lサイズ」×1枚の計10枚です。

※商品無料券は、一部店舗を除く全国のマクドナルド店舗で利用できます。

※「チョコフラッペ オレオ（R）クッキー」の販売時間は9:00〜22:00までです。(店舗により異なります。)

※オレオ及びオレオクッキーの意匠はモンデリーズ・インターナショナル グループにより使用許諾されている商標です。

※商品無料券の有効期限は、2026年6月30日(火)までです。

※転売または再販売その他営利を目的とした購入はご遠慮ください。