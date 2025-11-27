◆第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）

国内外のトップホースが集う一戦。浅子祐貴記者が担当する「考察」キーポイント編は、世代レベルが高いとみて昨年の日本ダービー馬ダノンデサイルに注目した。

世界トップランカーのカランダガンがどれほどの実力なのかと注目されているが、ホームで迎え撃つ日本馬は３世代のダービー馬が出走。毎年、古馬との対戦となる「３歳上」のレースが始まると「今年の３歳馬は強いの？」と決まって話題になる。各世代のレベルを調べるのが的中へのヒントになると考え、現３〜６歳世代が３歳だった年のジャパンＣ前週までの３歳上の重賞成績を調べてみた。

同期にイクイノックスやドウデュースがいて、ハイレベルと言われる６歳。その評判通りに３歳時から複勝率３３・３％と層の厚さを示していた。だが、ジャパンＣは過去１０年で６歳以上は５０頭が出走して３着以内０回。当レースに関しては、首位候補は５歳以下と考えるべきだ。

６歳を上回る６勝を挙げ、勝率と連対率も上回ったのが４歳。出走数は３２回と少ないなかで最多の勝利数を挙げているところにレベルの高さが見てとれる。それを裏付けるように今年の３歳上の平地重賞は１７勝。３歳（４勝）、５歳（９勝）、６歳上（７勝）と比べると、いかに優秀かが分かる。

さらに前２週の京都ではエリザベス女王杯をレガレイラ、マイルＣＳをジャンタルマンタルが完勝。早くから世代トップの実力を見せていた４歳馬が順当にタイトルを積み重ねた。現在の日本競馬をリードする世代でダービーを勝ったダノンデサイルは当然、最有力ということになる。ただ、今回はほかにも日本の４歳馬に侮れない存在がいる。最後の最後まで考えて結論を導き出したい。（浅子 祐貴）