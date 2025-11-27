◆プロボクシング ▽日本スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 〇王者・奈良井翼（４回ＫＯ）同級１０位・梶野翔太●（２７日、東京・後楽園ホール）

日本スーパーフェザー級タイトルマッチで、王者・奈良井翼（２５）＝ＲＫ蒲田＝が挑戦者の同級１０位・梶野翔太（２０）＝角海老宝石＝を４回２分４４秒ＫＯで下し、３度目の防衛に成功した。

戦績は奈良井が１７勝（１２ＫＯ）２敗、梶野が６勝（４ＫＯ）１敗１分け。

初回から、２０歳の梶野が王者をロープに詰めて攻勢。奈良井は初回に被弾しいきなり左目上をカットする苦しい立ち上がりとなった。しかし４回、奈良井がロープに詰められて連打をまとめられたところで左フック一閃。梶野を吹っ飛ばした。梶野はなんとか立ち上がったものの、足はふらついたまま。レフェリーが１０カウントを数えた。

「２ラウンド前ぐらいから、セコンドから『ガードして左フック合わせろ』とジェスチャーで言われていた」と逆転パンチを振り返った奈良井は、リング上から「自分がやりたいこととはほど遠かった。めっちゃふがいない試合で泣きそうだったが、ＫＯして（応援してくれたファンに）喜んでもらえているのを見てうれしかった」と感謝。観客席を指し「きょうはあそこに、オカンとお父ちゃんも来てくれてて、ＫＯで勝つところが見せられてよかった」と笑顔で話した。

この日のリングでは同級の最強挑戦者決定戦も行われ、同級１位の砂川隆祐（沖縄ＷＲ）が５回ＴＫＯ勝利。次戦は砂川との防衛戦となる。

また、奈良井は東洋太平洋とＷＢＯアジアパシフィックでともに同級１位につける。東洋太平洋同級王者・波田大和（２８）、ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・斎藤麗王（２７）＝ともに帝拳＝との対戦も見据え「きょうの内容ではお客さんから『何言うてるんや』と言われるかもしれないが、反省点を生かしてまた頑張りたい」と力強く語った。