今月8日に男性7人組ダンスボーカルユニット「BE:FIRST」からの脱退を発表した、RYOKIこと三山凌輝（26）が27日、自身のインスタグラムで生配信を実施。来年からソロアーティストとしての活動を開始することを発表した。また、新会社を設立したことも明かし、今後は俳優、歌手、社長の「三足のわらじ」で活動していく。

三山は、生配信の中で自身の今後の活動について言及。ドラマ、映画などの映像作品のオファーについて「ありがたいことに、過去の作品を見てくださって、そこから作品のお声は頂戴している。凄くありがたいです」と明かした。

さらに、「ソロアーティストとして、来年の年始から本格的に活動させていただきます」と発表。「歌もダンスもやっていきます。ラップもします」と語っていた。

さらに、新会社を立ち上げたことも報告。会社名は「Star Of Wonder(スター・オブ・ワンダー)」であることを明かし「これからの自分自身の存在の仕方として、光り輝き続けるためにという意味を込めて、スターというものをしっかり掲げながら」と説明。「CEOです。フロントとして立たせていただきます」と自らが最高経営責任者を務めることも伝えた。

Star Of Wonder社の事業として、様々なプロジェクトを展開する「Life Community」を創設。「新たな形の共同体。Life Communityでは、三山凌輝を中心に新たな人の輪を創り上げていきます」と事業内容を説明した。