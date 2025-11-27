香港北部大埔区の高層マンション群で発生した火災から一夜明けた２７日も、現場では懸命な消火や救助活動が続いた。

海外では、過去にも高層建造物の火災で犠牲者が出ている。中国・上海では２０１０年に改装工事中の２８階建てマンションから出火し、日本人を含む５０人以上が犠牲になった。建築資材から出火し、工事用足場を伝って建物全体に燃え広がった可能性が指摘されている。また、ロンドン西部の２４階建ての公営住宅で１７年に起きた火災では、住民ら７０人以上が死亡した。

今回の香港の火災は、修繕工事のための竹製の足場や防護ネットの燃え方が激しかった。日本防火技術者協会の関沢愛理事長は、日本では修繕工事の際には金属製の足場や難燃性の防護ネットが使われるため、「同様の火災が起きる可能性はほぼないのでは」と指摘する。

日本では消防法施行令で、１１階建て以上の建物にはスプリンクラーの設置が義務づけられており、高層マンションなどの床や壁は耐火構造になっている。ただ、高層マンションで火事が起きれば、エレベーターは使えないなどして避難で混乱が生じる恐れがあり、関沢理事長は「高層集合住宅には煙から身を守れる『直通階段』が設けられているので、普段から避難経路を確認しておくことが重要だ」と話す。