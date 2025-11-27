「母さんを裏切れない」→ウソつき義母の味方ばかり！夫の立場に【不満爆発】｜子離れできなすぎる義母【ママリ】

生後間もない長男・陸人を抱える、主人公・愛子(29)には悩みがありました。それは遠方に住む義母が「長期滞在」をすること。頻繁すぎる来訪と、2週間は平気でいることがあると言う状況に、愛子の心身は休まりません。そして、さらなる理不尽なできごとにモヤモヤがふくらんでいきます。『子離れできなすぎる義母』第3話をごらんください。

義母の滞在は延びるばかりで、夫に対する義母の愚痴はエスカレートするばかり。ウソばかりの不満でも、勝也は「母を否定できない」と無関心な態度を貫き、愛子の心は限界に達します―――。

義母の愚痴はすっかり習慣化

義母が滞在し始めてから、もう3週間が経とうとしていました。当初は2週間で帰るという話だったはずなのに「陸人くんともっと一緒にいたいから」という一言で、勝也は簡単に義母の滞在を延長させてしまいました。



そして、夫に対する「嫁の愚痴」も、すっかり習慣化してしまったようです。私はもうウソばかりの不満を聞いても、なんとも思わないほど無の境地に達していました。



「愛子さ、母さんの荷物見て『ゴミみたい』って言ったんだって？」

「はぁ？今度はなに？ 私はお義母さんが使ってる部屋にすら入ってないよ、荷物は見てもない」

「そうなの？母さん、愛子が薄ら笑いながらバカにしてくるって、すごい傷ついた様子だったよ」



勝也は私の言い分を聞いているようで、最初から義母の方を信用している気持ちがにじみ出ていました。私が否定しても、きっと信じてなんかいません。義母の愚痴はまさにすべてが「でっちあげ」なのに。

夫は義母の全面的な味方

もうわたしは完全に義母に対する人間不信に陥っていました。



昼間、義母とリビングで陸人の世話をしている時。義母が優しい笑顔で陸人に話しかけているのを見ても「今日はどんな愚痴をでっちあげる気なんだろう」と、疑心暗鬼になります。



義母が私の失言やあくどい行動をでっちあげるのは、おそらく義母から私への嫉妬心ではないかと思います。夫が私の料理を「おいしい」と褒めたり、夫婦で晩酌したりしていると、義母はとても不快そうな顔をすることがあるのです。夫はもう成人して、そして世帯を持った大人なのに、義母にとってはいつまでも「私の息子」なのでしょう。



そして夫自身も、もう自分の家庭を持っているにも関わらず、親離れができていません。私がいくら事実無根を訴えても、こう言います。



「母さんは俺のために本当に苦労したんだ。俺は母さんを裏切れないよ」

「裏切れなんて言ってないよ。ウソをついてまで私を悪者にするお義母さんの言動を、勝也がちゃんと止めてほしいって言ってるだけ」

「止めるって言っても…。母さんは本当に何か不快に思ったのかもしれないから…」



もう話になりません。完全に「義母サイド」にしかつかない夫に、もう頼ることはできないと思いました。

「信じてる」というだけの夫

誰も味方してくれない状況で、私は精神的に限界でした。私はリビングで義母といる間、ずっと胃がキリキリと痛み、夜は寝付けなくなっていました。



滞在期間はまもなく1か月となり、このままでは、私が壊れてしまう。そう直感したある日、勝也が青ざめた顔で私の前に立ちました。義母からとんでもないことを言われたというのです―――。

あとがき：「母を裏切れない」という名の逃避

勝也さんが繰り返す「母さんは苦労したから裏切れない」という言葉は、愛子さんにとっては「妻を裏切る理由」でしかありません。彼の態度は、妻と母の板挟みではなく、妻の気持ちから逃避し、母に依存し続けることを選んだ、ただの無関心です。



真実がどうあれ「母さんがそう感じているなら、そうなんだろう」と妻の言葉を否定することは、愛子さんの存在そのものを否定しています。この無関心と放置が、愛子さんの離婚への決意を固める決定打となってしまうようです。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）