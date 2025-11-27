特産品が楽しめると思う「兵庫県の道の駅」ランキング！ 2位「神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」、1位は？
寒さが深まり、地元の旬の食材がおいしくなる季節を迎えました。道の駅には、 産直ならではの新鮮な農産物や限定の加工品など、その土地の「おいしい！」が詰まっています。
All About ニュース編集部では、2025年11月17〜18日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、「特産品が楽しめると思う兵庫県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「低価格でありながら新鮮なフルーツが販売されているので」（30代女性／東京都）、「フルーツや野菜をたくさん使用した料理も楽しめて、フルーツ狩りも楽しめるから」（40代女性／神奈川県）、「神戸ワインなど地場産商品が買えるのが魅力」（50代回答しない／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「玉ねぎを使用したポン酢、スープ、ステーキソースなどの加工品が充実しているから」（20代女性／長野県）、「淡路島の特産品がすべて網羅されてます」（40代男性／佐賀県）、「明石海峡大橋の近くにある道の駅です。地元の食材を使った店が多く、食べるものがたくさんあって目移りします。淡路バーガーがおすすめです」（40代女性／千葉県）といった声が集まりました。
2位：神戸フルーツ・フラワーパーク大沢（神戸市）／43票2位には、神戸市北区にある道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」がランクインしました。テーマパーク、ホテル、温泉などが一体となった複合施設です。特産品としては、地元の新鮮な野菜や果物、そして神戸ワインなどが有名です。地元神戸市北区の新鮮な農産物や加工品が数多く並び、季節ごとに旬の味覚を提供しています。
1位：あわじ（淡路市）／52票堂々の1位は、兵庫県・淡路島の玄関口に位置する道の駅「あわじ」でした。 淡路島は、タマネギや淡路ビーフ、鳴門のうず潮で有名な海産物など、豊かな食の宝庫です。道の駅では、タマネギを使ったさまざまなお土産や地元の新鮮な魚介類、淡路島ならではのスイーツなどが販売されています。また、世界最大級の吊り橋「明石海峡大橋」を真下から眺められる淡路島随一のビュースポットとしても人気です。
