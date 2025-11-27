元プロバレーボール選手の栗原恵さん（41）が26日、都内で行われた『第18回ペアレンティングアワード』の授賞式に登場し、11か月を迎えたという息子の子育てについて語りました。

栗原さんは、2025年に最も話題になった育児に関する『ヒト』や『モノ・サービス』、『コト』を表彰する『ペアレンティングアワード』で『ヒト部門』を受賞。

授賞式では「毎日、息子が笑顔を見せてくれたり、歩きや寝返りを練習したり、いろんな事に日々チャレンジする前向きな姿勢を見て、私自身も今とても励まされて、楽しんで育児をさせてもらっている最中です」と語り、「このような賞をいただけたのは、支えてくれる家族・周りの方のおかげだと思っておりますので、感謝の気持ちを忘れずに息子と一緒に生きていきたいと思います」と感謝を口にしました。

■「ビッグベビー」な息子と“日本一高い、高い高い”

2024年12月に自身のインスタグラムで第1子の出産を発表していた栗原さん。子どもは現在、約12キロほどの「結構なビッグベビー」に成長しているそうで、子どもを抱っこしながら「“日本一高い、高い高い”だよ〜」とスクワットをするなど、トレーニングを親子の時間として取り入れていると明かしました。

また、子育てで今年一番大きかった出来事を聞かれると「ちょうど2日前に息子が10歩歩いてくれました」と明かし、「カメラを構える前に、4歩目から一気にドドドドドっと走ってくる感じで笑顔で飛びついてきてくれた」と笑顔で語りました。