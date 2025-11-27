日本を代表するロックバンドの名曲をカバーするDEEN

写真拡大

2人組ロックバンド・DEENが27日、X JAPANやTHE BLUE HEARTSなどバンドブームを代表するロックバンドの名曲をカバーすることを発表しました。

2021年にリリースした、自身初のジャパニーズ・シティポップのカバーアルバム『POP IN CITY』に続く、5年ぶりとなるカバーアルバム『ROCK IN CITY』を2026年1月にリリースすることを発表したDEEN。

今作では、BOØWYやREBECCA、ZIGGY、安全地帯、COMPLEX、X JAPAN、THE BLUE HEARTS、PERSONZから、サザンオールスターズ、THE ALFEEといったレジェンドアーティストまで、世代を超えて聴かれ続けている80年代を彩った名曲の数々をカバーしたということです。

2023年にデビュー30周年を迎えたDEENは、ボーカルの池森秀一さんと、キーボードの山根公路さんの2人からなるバンド。1993年に『このまま君だけを奪い去りたい』でデビューすると、『瞳そらさないで』や『ひとりじゃない』、『夢であるように』など数々のヒットを記録。現在までのCD総売り上げは、1500万枚を超えています。（レコード会社発表）

【DEENがカバーする楽曲】

01.　MARIONETTE （BOØWY）
02.　フレンズ （REBECCA）
03.　GLORIA （ZIGGY）
04.　悲しみにさよなら （安全地帯）
05.　ミス・ブランニュー・デイ （MISS BRAND-NEW DAY）（サザンオールスターズ）
06.　BE MY BABY （COMPLEX）
07.　星空のディスタンス （THE ALFEE）
08.　ENDLESS RAIN （X JAPAN）
09.　青空 （THE BLUE HEARTS）
10.　DEAR FRIENDS （PERSONZ）

※（　　）内はオリジナルアーティスト