2人組ロックバンド・DEENが27日、X JAPANやTHE BLUE HEARTSなどバンドブームを代表するロックバンドの名曲をカバーすることを発表しました。

2021年にリリースした、自身初のジャパニーズ・シティポップのカバーアルバム『POP IN CITY』に続く、5年ぶりとなるカバーアルバム『ROCK IN CITY』を2026年1月にリリースすることを発表したDEEN。

今作では、BOØWYやREBECCA、ZIGGY、安全地帯、COMPLEX、X JAPAN、THE BLUE HEARTS、PERSONZから、サザンオールスターズ、THE ALFEEといったレジェンドアーティストまで、世代を超えて聴かれ続けている80年代を彩った名曲の数々をカバーしたということです。



2023年にデビュー30周年を迎えたDEENは、ボーカルの池森秀一さんと、キーボードの山根公路さんの2人からなるバンド。1993年に『このまま君だけを奪い去りたい』でデビューすると、『瞳そらさないで』や『ひとりじゃない』、『夢であるように』など数々のヒットを記録。現在までのCD総売り上げは、1500万枚を超えています。（レコード会社発表）

【DEENがカバーする楽曲】

01. MARIONETTE （BOØWY）

02. フレンズ （REBECCA）

03. GLORIA （ZIGGY）

04. 悲しみにさよなら （安全地帯）

05. ミス・ブランニュー・デイ （MISS BRAND-NEW DAY）（サザンオールスターズ）

06. BE MY BABY （COMPLEX）

07. 星空のディスタンス （THE ALFEE）

08. ENDLESS RAIN （X JAPAN）

09. 青空 （THE BLUE HEARTS）

10. DEAR FRIENDS （PERSONZ）

※（ ）内はオリジナルアーティスト