¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÀ¤³¦°ì¤ÎÈþ½÷¤Ï¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢¥«¥¿¥ê¥Ê¡¦¥É¥¥¥±¤µ¤ó
Âè63²ó¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÀ¤³¦Âç²ñ2025¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥«¥¿¥ê¥Ê¡¦¥É¥¥¥±¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬¡ÈÀ¤³¦°ì¤ÎÈþ½÷¡É¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¢¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤ÈÊÂ¤ÖÀ¤³¦3Âç¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥Ú¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î1¤Ä¡£Ìó80¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é½¸·ë¤·¤¿80¿Í¤Î¡ÖÈþ¤ÈÊ¿ÏÂ¤Î¿ÆÁ±Âç»È¡×¤¬¡¢Ì±Â²°áÁõ¤ä¿åÃå¡¢¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É¤ÇÈþ¤ò¶¥¤Ã¤¿¡£
¥É¥¥¥±¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤äÄ©Àï¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£Ã¯¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡Ê³ÆÃÏ°è¤ÎÂåÉ½¤È¡ËÍ§¾ð¤ò¿¼¤á¤¿´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï³°¸«¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤äÃÎÀ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¿´¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£³ÆÂåÉ½¤¿¤Á¤ÏÂç²ñ¿³ºº¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÌó2½µ´Ö¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¤äÊ¸²½¸òÎ®³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡Åç¤òË¬Ìä¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥Ï¥°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡£¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ç¤âÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤ª¤¸¤®¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¿ÆÀÚ¤Ç¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¸å¤ÏÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤â¶¦Í¤Ç¤¤¿¤é¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇ½ùõ°¦¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤ÏÆÃÊÌ¾Þ¤Î¡Ö¥ß¥¹¡¡¥Õ¥ì¥ó¥É¥·¥Ã¥×¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£