宝塚歌劇団雪組『ボー・ブランメル〜美しすぎた男〜』の新人公演が２７日、兵庫県の宝塚大劇場で行われ、初舞台から３年目・１０９期の律希奏（りつき・そう）が初の主演を務めた。

本公演でトップスター・朝美絢が演じた社交界の異端児を、抜群の表現力と見事な歌声で描いた律希。息をのむほどの美貌も役にマッチし、ヒロインを務めた華純沙那（かすみ・さな）とともに、本拠地の真ん中でスポットライトを浴びた。

朝美からは公演前に「何がどうなっても大丈夫だから、心から舞台を楽しんで」と背中を押されたという。実際にステージに上がり「やはり心が動いてないとお客さまに伝わらないと思うので。今回は動けた部分と、そうではなく違う自分がいてしまった部分も感じているので、本当にその通りだとしみじみ感じております」と振り返った。

カーテンコールでは「本日、新たな『壁』を発見しましたので、また東京公演、そして本公演にも生かして努力を続けて参りたいと思います」と力強く前を見据え、充実の表情を見せていた。

東京宝塚劇場での新人公演は２６年１月２９日。