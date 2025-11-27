Image: Amazon

いい、いいって話はよく聞くんです。

中性重炭酸の入浴剤、BARTH。重炭酸イオンで温浴効果を促進。入浴後も体の芯からほんっとうにポカポカすると。そのポカポカの血行促進で疲労効果抜群で、ぐっすり眠れるって言うんです。

ぜひ試してみたいのですが、…そこそこお高いのです。1度の入浴に3錠必要で、9錠（3回分）セットが990円。1回330円。いや、言うほど高くないけど、安くもない。プレゼント系の相場ですね、自分に買うならご褒美相場。

そのBARTHがAmazonブラックフライデーでセール中。9錠（3回分）セットが、15％オフで841円。すでにBARTHファンという人なら、90錠、120錠の大容量も15％オフになっています。プレゼントにするなら、ボックス入りの3種セットも15％オフでありますよ。

BARTH公式のおすすめ入浴法は、37度から40度のぬるめのお湯。3錠のBARTH入浴剤をしっかり溶かしてから、15分以上入浴すること。

セルフケアで癒されましょうよ。

