なぜクマの人身事故は急増したのか。自然写真家が語る「冬もクマが出る」異常事態の悲しい原因
朝の散歩や通勤の途中で「クマを見た」という声が増えている2025年。これまで山奥にいるはずだったクマが住宅地や通学路の付近に現れ、事故の報道も後を絶ちません。
なぜここまでクマの人身事故が増えたのでしょうか。そして、こうした状況に私たちはどう向き合えばいいのでしょうか。
この問いのヒントとなるのが、自然写真家・永幡嘉之氏の著書『クマはなぜ人里に出てきたのか』（旬報社）に記された、クマの行動原理と事故増加のメカニズムです。本記事では、その重要な一節を抜粋して紹介します。
以前から山形県で新聞報道など目にするなかで、ツキノワグマが住宅地に出てくる場所には共通性があることに気づいていました。水田の中に川に沿って樹林がある場所、なかでも河岸段丘もしくは幅広い河川敷がある場所の付近に集中しています。
夜間に餌を食べるために川沿いの森伝いに下りてきて、夜明けまで餌を食べ続けた結果、早朝に人が行動を始めてしまい、森林に戻れずにパニック状態になる個体が、学校や人家に飛び込んだり、住宅地を走り抜けたりしていると考えられます。
事故は、必然的に早朝に集中しています。また、藪に潜んで人が通り過ぎるのをやり過ごそうとしているときに人が接近してしまった場合や、子連れの母グマが仔グマを守ろうと襲いかかる場合など、詳細に調べれば、それぞれの例はツキノワグマの行動の面から説明できます。
2023年の秋田県での人身事故の多発は、いずれもツキノワグマの通常の行動として説明が可能でしたし、事故は出会い頭に偶発的に起こるため、ツキノワグマの密度が高くなれば、発生件数は必然的に増えていきます。
事故の報道が多くなるほど、恐怖を煽り立てる風潮がどうしても生まれてしまいますが、2016年に秋田県鹿角市の山中で見られたような、クマのほうから人を襲うようなことは起こっていないと考えられました。
10月に秋田県で3度にわたって出会ったそれぞれ3個体・10個体・16個体は、2例を除けば強い警戒心を持っており、私の気配に気づくと同時に逃げました。
例外的だった2例はといえば、29日に子連れのメスが100メートルほど離れたところで重機による畦の補修が始まってもイネを食べ続けていた例と、31日に、やはり子連れのメスに対して住民がロケット花火で追い払おうとしても、少し移動しただけで、そのままソバを食べ続けた例です。
ロケット花火も重機もその場所で何度か使われていた可能性が高く、クマのほうがすでに花火や重機が音しか出さず、危害を加えてこないことを学習していた可能性が高いと受け止めました。
11月1日には狩猟が解禁になりました。11月8日に一帯を走った際にはツキノワグマの姿は消えており、10月には重機の音でも親子が逃げなかった水田に行くと、前足に生々しい銃創を負った仔グマ1個体だけが、稲刈りの終わったなかで落ち穂を拾っていました。
本来であれば越冬を控えて山に移動してゆく時期です。私が多くの個体を見たのは10月31日までで、その翌日から狩猟が始まったことになります。
それまでロケット花火などで脅すだけで、危害を加えてこなかった人間が、ある日を境に銃を使用するようになったことで、秋の狩猟期間には、日中にも姿を隠さずに活動していた子連れのメスが捕獲されやすかったのではないかと思われました。
・山形県飯豊町でカキに上っていた例（2023年12月25日）
・岩手県北上市で商業施設に仔グマが出現した例（2024年1月9日）
・秋田県鹿角市で雪のなかでカキを食べていた例（2024年1月8日）
・山形県尾花沢市でカキに上っていた例（2024年1月20日）
これらは親が駆除されてしまったためにすぐに冬眠に入ることができず、餌を食べ続けていた仔グマだと考えられました。
山形県に寄せられた目撃情報のうち、体調が記されていたものを参照すると、12月の後半には3個体すべてが1メートル未満の仔グマで、1月では7個体のうち4個体が仔グマでした。
つまり、「クマが越冬に入らない異常事態」ではなく、狩猟あるいは駆除の結果、親とはぐれた仔グマを人間が作りだしていたことで説明がつきます。
11月になれば、話題性のあるツキノワグマのニュースはメディアでさかんに取り上げられていましたが、取材に応じる専門家の数が少ないこともあって、記者はコメントをとるために専門家を探し回っている状態が続いていました。
そのなかで、専門家から「マタギの伝説では“穴持たず”という冬眠しないクマがいるといわれ、空腹で気が立っているので凶暴」という話題が出たのです。
記事を批判する意図はありませんので、具体的にはこれ以上書きませんが、これが上記の「12月になってもクマが冬眠に入らずに街に出続けている」という情報と重なってしまったことから、凶暴なクマに気をつけるべき、という論調が生まれていきました。
実際には人里に出てきたのは親とはぐれた体長50センチ程度の仔グマであり、ほぼ「母親クマの駆除」で説明できたことは、直前に書いた通りです。
ここでは事実と伝説を混同しないことと、いたずらに恐怖を煽り立てる報道に惑わされないことを教訓として書きとどめておきます。
誰もが不安を抱えている非常時にこそ、「自分の眼で物を見ること」を意識せねばと、自戒とともに思います。
この書籍の執筆者：永幡嘉之 プロフィール
自然写真家・著述家。1973年兵庫県生まれ、信州大学大学院農学研究科修了。山形県を拠点に動植物の調査・撮影を行う。ライフワークは世界のブナの森の動植物を調べることと、里山の歴史を読み解くこと。里山の自然環境や文化を次世代に残すことに、長年取り組む。著書に『クマはなぜ人里に出てきたのか』（旬報社）、『里山危機』（岩波ブックレット）、『大津波のあとの生きものたち』（少年写真新聞社）、『巨大津波は生態系をどう変えたか』（講談社）など。(文:永幡 嘉之)
