「上手すぎやろ！」鮮やかなゴラッソ！ ガンバ名和田我空が待望のプロ初ゴール「やっと見れた！」「まじで最高」など称賛の声【ACL2】
ガンバ大阪の名和田我空が、待望のプロ初ゴールを決めた。
G大阪は現地11月27日、アジア・チャンピオンズリーグ２のグループステージ第５節で、香港の東方と敵地で対戦。５−０で圧勝した。
ゴールラッシュを締めくくったのが名和田だ。75分、三浦弦太のクロスを敵陣エリア内で受けた名和田は、巧みなステップワークで相手をかわし、右足を振り抜く。狙いすましたシュートが、ゴール右隅に突き刺さった。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが「ついに幕が開けた 日本の未来を担う才能 名和田我空がプロ初ゴール」などと題し、得点シーンを公開。SNS上では、「やっと見れた！」「ゴール最高すぎ」「上手すぎやろ！」「おめでとう」「素晴らしい」「まじで最高やで！」「うっま」「これが見たかった」「初ゴールおめでとう！」といった声があがった。
ファン・サポーターが待望の一発を喜んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ついに決めた！ 名和田のプロ初ゴールは圧巻ゴラッソ！
