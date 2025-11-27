宮粼駿監督の名作『もののけ姫』が、スーパー歌舞伎『もののけ姫』として、2026年7〜8月に東京・新橋演舞場で上演されることが発表され、出演の市川團子さん（21）、中村壱太郎さん（35）がコメントを寄せました。

映画『もののけ姫』は1997年に公開され、アニメーション作品として初めて日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞しました。アシタカとサン、タタラ場に生きる人々と森に棲む神々、それぞれの運命が絡みあい、人間と自然の壮絶な衝突と共生への願いを描き出す物語が、スーパー歌舞伎として上演されます。

今回、呪いをかけられた少年・アシタカを團子さんが演じ、山犬に育てられた少女・サンを壱太郎さんが演じます。

■市川團子、アシタカ役に「何か運命的なものを感じて」

アシタカを勤める團子さんは、「祖父（二世市川猿翁さん）が亡くなった連絡を受け聴いた曲が『もののけ姫』の『アシタカせっ記』でした。悲しみの中で“希望”を貰ったことを今でも鮮明に覚えています。まだこのお話をいただく前のことで、何か運命的なものを感じてなりません」と語りました。

続けて、「スーパー歌舞伎は、祖父が歌舞伎の未来を見据え、今に生きる瑞々しくエネルギーに満ちた歌舞伎を目指し創られたものです。その観点からも『もののけ姫』をスーパー歌舞伎で上演することは、とても意義があることだと感じています。歌舞伎ファンの方には勿論、ジブリファンの方にも納得していただき、何よりも皆様に楽しんでもらえる作品になるよう、私も曇りなき眼で『もののけ姫』に挑みたいと思います」と話しました。

また、サンを勤める壱太郎さんは、「スーパー歌舞伎『もののけ姫』が来年上演されること、今からとても緊張と興奮を強く感じております。『もののけ姫』は私が小学校の時に公開された作品、その時は何となくの記憶ではありましたが、改めて大人になってから作品を観て、何故かとても歌舞伎的な決め台詞の印象の残り方があると感じた思い出があります」と、作品への思いを明かしました。

「そしてとても素敵な久石譲さんの音楽。この壮大で、誰もが知る作品を“スーパー歌舞伎でやってよかった！”と思える、未来につながる作品の幕開けにしたいと思います」とコメントを寄せました。