ドラマ化された「ＳＣＩＳ 科学犯罪捜査班」シリーズなどで知られるミステリー作家・中村啓氏（５２）が２７日、東京・池袋ＳＨＯＴＢＡＲ ＭＡＯで「ちょい飲み小説教室」を開催した。

集まったファン１０人人（定員）と立ち見３人の１３人を前に、授業形式で、小説の書き方を伝授。自らの実体験を語り、その内容を元にその場で即興小説を作るコーナーを設けたり、挙手制でファンのエピソードを聞きながら、即興小説を作るアドバイスをした。

イベント最後には、中村氏が得意のカラオケ３曲「逢いたくてしかたない」（郷ひろみ）、「契り」（五木ひろし）、「マイウェイ」（布施明）を披露し、約１時間を超えるボリュームにファンも大満足の笑みを浮かべた。

同イベントを開催するきっかけは、小説という堅いイメージを楽しいイメージに変え、若い子へ小説の魅力を伝え広げたいという主旨によるもの。中村氏といえば、２４日に都内で開かれたアジア最大級のミスターコンテスト「Ｍｒ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒ」で、５０〜６４歳を対象した「Ｇｒａｃｉｏｕｓ部門」では、準グランプリを獲得。イベント後の中村氏は「ＬＩＮＥなどＳＮＳが普及する中で、絵文字が多様化され、同時に日本語本来の持つ魅力が、今の若い子たちへは、伝わらなくなってしまった。このイベントを通して、今一度日本語の魅力を知っていただけたら、うれしい！！」と声を弾ませた。