＃ババババンビ、26年3月に解散へ 6年間の活動に幕「各メンバーが抱える目標や夢、そして次のステージへ進むため」
【モデルプレス＝2025/11/27】アイドルグループ・＃ババババンビが、2026年3月をもって解散することがわかった。2025年11月27日、公式サイトにて発表した。
【写真】解散発表 5人組アイドルの近影
「この度、2026年3月をもちまして、＃ババババンビは6年間の活動に終止符を打ち、グループを解散することとなりました」と発表。「突然のご報告となり、応援してくださる皆様には大変なご心痛をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」と伝えた。
これまでの活躍を振り返り「どんな時も諦めずに応援してくださったファンの皆様がいてくれたからこそ、現メンバー5名、そして歴代メンバーが築き上げた“日本一の馬鹿騒ぎ”の歴史は、かけがえのない軌跡です」と感謝。「今回の決断は、メンバーと運営にて話し合いを重ね、その上で合意に至ったものです。 各メンバーが抱える目標や夢、そして次のステージへ進むための前向きな想いを、運営としても最大限尊重いたしました」と経緯を説明した。
最終公演は2026年3月の開催を予定。「現在チケット発売に向けて詳細を調整中です。詳細の発表まで今しばらくお待ちいただけますと幸いです」としている。
2020年に結成。「TOKYO IDOL FESTIVAL」の「アイドル総選挙2022」にて優勝を果たしたほか、2023年はメジャーデビュー。2024年3月には日本武道館での単独公演を開催した。メンバーの加入・卒業を経て、現在は岸みゆ・小鳥遊るい・近藤沙瑛子・宇咲・神南りなの5人で活動している。（modelpress編集部）
◆＃ババババンビ解散へ
◆5人組アイドル・＃ババババンビって？
