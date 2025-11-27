田中将大、同僚たちと「道民会」第2回を開催 全員おそろいTシャツ＆苫小牧銘菓で日米200勝祝福され「苫小牧愛ですね」「マー君の笑顔最高です」
今年日米通算200勝を達成した読売ジャイアンツの田中将大投手（37）が26日、自身のインスタグラムを更新。チームの北海道にゆかりのある同僚たちと「第2回道民会」を開催したことを報告し、オリジナルグッズなどで200勝を祝福される写真を公開した。
【写真】「マー君の笑顔最高です」全員おそろいのTシャツで日米通算200勝を祝福される田中将大
田中投手は「第2回道民会 今回は大和も来ることが出来て、みんなに200勝のお祝いもしていただきました 沢山食べて、喋って楽しかったなぁー」とつづり、「200 WINS MASAHIRO TANAKA」の文字と北海道のシルエットがプリントされたTシャツを全員が着用し、苫小牧の銘菓「よいとまけ」をテーブルに並べ笑顔の集合写真をアップ。
この投稿にファンからは「よいとまけ！苫小牧愛ですね」「マー君の笑顔最高です」「よかったですね 素敵な集まりです」「マー君、皆さんに200勝のお祝いをして頂いて良かったですね」「皆さんの笑顔から楽しい会なのが伝わって来ます」「本当に200勝、おめでとうございます 来季は益々の活躍とチーム日本一、期待してます」「楽人くんはもちろん大和くん充冴くんも！そしてよいとまけ！道民最高ですね！」などのコメントが寄せられている。
