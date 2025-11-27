ドラマ化された「SCIS 科学犯罪捜査班」シリーズなどで知られるミステリー作家の中村啓氏（52）が27日、東京・池袋SHOTBAR MAOで「ちょい飲み小説教室」を開催した。

立ち見も出るほど集まったファンを前に、授業形式で小説の書き方を伝授。加えて自らの実体験を語り、その内容を元にその場で小説を作るコーナーを設けたり、挙手制で客にエピソードを語ってもらい、即興小説を作るアドバイスをするなど終始盛り上がりを見せた。

本人も気分が乗ったのか、カラオケを披露する場面も。「逢いたくてしかたない」（郷ひろみ）、「契り」（五木ひろし）、「マイウェイ」（布施明）を披露し約1時間を盛り上げた。

同イベントを行うきっかけは「小説というお堅いイメージを楽しいイメージに変え、若い子へ小説の魅力を伝え広げたい」という思いだった。24日には都内で開かれたアジア最大級のミスターコンテスト「Mr of the Year」の50〜64歳を対象した「Gracious部門」で、準グランプリを獲得するなど活躍の幅を広げている。

イベントを終えた中村氏は「SNSが普及する中で、絵文字が多様化され、同時に日本語本来の持つ魅力が今の若い子たちへは、伝わらなくなってしまった。このイベントを通して、今一度日本語の魅力を知って頂けたら、うれしい！」と手応えをのぞかせている。