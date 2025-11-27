ナンパから始まる恋もあるようですが、たいていは一夜限りで終わりますよね。ただ、相手の男性の人間性が最悪だと、一夜限りの関係にも進展せず、ただただ嫌な気持ちになるだけ。そんな最低なナンパ男とはどんな人なのでしょうか？ 今回は、バーで出会ったナンパ男が学歴ナルシストなので撃退した話をご紹介いたします。

学歴で勝てず負け惜しみ

「仕事終わりにバーで一人で飲んでいたら、隣の席の男性に声をかけられました。バーでナンパするなんて絶対にナルシストな人なんだろうな、と思っていたら想像を超えるやばい男でドン引きしましたね。

その人は学歴自慢をしたいらしく、聞いてもないのに大学の話をし始めました。私にもどこの大学に行っていたのか聞かれたため答えると、自分よりも私のほうが高学歴であることがわかっておもしろくなかったのか、急に不機嫌に。

私に『君モテないでしょ？』『かなりの美人だけど女でT大って引く男多いんじゃない？』『それにどうせ結婚したら仕事辞めるのにT大なんか行ってどうすんの？』『お金と時間の無駄だとは思わなかったの？』と言いたい放題。あげく『まぁ俺はそんなこと気にしないから、君と付き合ってあげてもいいけど？』と上から目線な告白をしてきて鳥肌が立ちました……。初対面のくせに何様なのかと思い、『あなたみたいな勘違い男、こちらから願い下げです』と言って店を出ました」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 学歴でマウントをとるつもりが自分よりも優秀だとわかった途端、女であることを理由に見下す発言をするなんてありえませんよね。上から目線な男性は、どれだけハイスペックだとしても嫌われるでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。