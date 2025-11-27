乃木坂46久保史緒里（24）の卒業コンサート2日目公演が27日、横浜アリーナで開催された。ライブ中に流されたVTRの内容が豪華すぎると、ファンの間で話題となっている。

関係者によると「1本の映画を見た、みたいなDAY2にしたいので、VTRもそうしたい」という久保の希望もあり、過去のVTRやインタビューのような直接的なものではなく「（ライブの）次のブロックを示唆するような物語」のイメージで映像を制作していったという。

VTRには劇団☆新感線の舞台「天號星」で共演した古田新太や映画「ネムルバカ」で共演した平祐奈はじめ、さまざまな俳優陣が出演。さらにNHK大河「どうする家康」で共演した松本潤や有村架純が、久保の両親からの手紙を代読する形で、声の出演を務めた。多忙なキャストたちだが、「久保さんのためなら」という1点で快諾したという。

乃木坂46メンバーの卒業コンサート用の撮影日数としては過去最多となる、撮影・収録計7日間を費やし制作したという。

監督や脚本、声を担当した人物は以下の通り（敬称略）。

◆1日目公演

「OP＆overture」Director：沖悠司

「M21前」Director：松永侑

◆2日目公演

「OP＆overture」「私たちの声」「ドーナツ」「End」Director：横堀光範、出演：渡邉心結、服部樹咲、平祐奈、古田新太

「走れメロス」「後輩」「旅立」脚本：湯浅弘章、Director：沖悠司、出演：大森未来衣、中原つばさ、中井友望

「ご両親手紙」お父様声：松本潤、お母様声：有村架純

横堀氏は乃木坂46の「毎日がBrand new day」「世界中の隣人よ」「君に叱られた」「17分間」「キャラバンは眠らない」などのMVの監督でもある。湯浅氏は多くのMVの監督を担当しており、現在はドラマを中心に監督している。久保からも「湯浅さんの脚本の世界に入りたい」という強い希望があったという。沖氏は「海邉朱莉個人PV」「なぜ僕たちは走るのか？」の監督で、久保も以前から作品が好きだったという。