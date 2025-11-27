東方足球隊vsG大阪 試合記録
【ACL2グループF第5節】(香港)
東方足球隊 0-5(前半0-3)G大阪
<得点者>
[G]山下諒也(4分)、福岡将太(19分)、安部柊斗(33分)、デニス・ヒュメット(59分)、名和田我空(75分)
<警告>
[東]ダニエル・アルマザン(27分)、マルコス・ゴンドラ(65分)、ガオ・ミンハオ(66分)、リャン・グァンツォン(90分+2)
[G]安部柊斗(37分)、奥抜侃志(85分)
主審:アフマド・アルバドウェ
副審:アショクライ・ジェーヴァラハ、ムハンマド・ファルハン
└G大阪がACL2でゴールラッシュ! 開幕5連勝で首位突破確定、高卒ルーキー名和田我空が待望のプロ初ゴール
