G大阪がACL2でゴールラッシュ! 開幕5連勝で首位突破確定、高卒ルーキー名和田我空が待望のプロ初ゴール
[11.27 ACL2 GL第5節 東方足球隊 0-5 G大阪 香港]
ガンバ大阪は5日、AFCチャンピオンズリーグ(ACL2)グループリーグ第5節で東方足球隊(香港)と対戦し、5-0で勝利した。すでに決勝トーナメント進出を決めているなか、開幕5連勝で首位通過も確定させた。
25日にダニエル・ポヤトス監督の今季限りでの退任を発表したG大阪。グループリーグ突破を決めている第5節では、J1リーグでは出番が少ないFW名和田我空を起用した。また、リーグ戦では出場停止中のGK東口順昭も先発入りしている。
前半4分、G大阪は早々に先制。MF安部柊斗がロングボールを右サイドの深い位置に飛ばし、反応したFW山下諒也がPA右に入り込む。そのままシュートを決め切り、スコアを動かした。
さらにG大阪は前半19分に追加点を挙げる。山下がPA右のライン際から大きくクロス。ファーサイドに詰めたDF福岡将太がスライディングで合わせ、ゴールのニアサイドに2点目を決めた。
前半33分、G大阪は左サイド際のFKから3点目。MF鈴木徳真からパスを受けたDF黒川圭介がPA左の深い位置からマイナス方向に折り返し、最後は安部が押し込んだ。前半はそのまま3-0で折り返した。
G大阪はハーフタイムに山下を下げ、MF奥抜侃志を投入した。
後半に入っても、G大阪のゴールラッシュは止まらない。後半14分、鈴木が中盤から右サイドの深い位置にロングフィードを放ち、半田が反応。PA右の深い位置からクロスを上げ、最後はFWデニス・ヒュメットがダイレクトで流し込み、4-0と点差を広げた。
東方足球隊は後半18分に3枚替え。MF河野大翔らが出場する。G大阪も19分に2枚替え。安部と黒川が下がり、MF倉田秋とDF岸本武流が出場した。28分にはヒュメットに代えて、FW南野遥海が入った。
後半30分、G大阪がダメを押す。DF三浦弦太のフィードを名和田がPA左で収めると、ボディフェイントからカットインして右足シュート。ゴール右隅に突き刺したチーム5点目は、今季加入の高卒ルーキーにとってプロ初ゴールとなった。
G大阪は後半31分に半田を下げ、DF佐々木翔悟が出場。残り時間を守り切り、5-0で快勝した。12月11日にはホームの最終節でラチャブリFC(タイ)と対戦する。
