Sincereが、12月5日にシングル「Selfish」を配信リリースすることを発表した。さらに、同曲が11月28日のJ-WAVE『ALL GOOD FRIDAY』にて初O.Aされることが決定した。

デビュー以来コンスタントにリリースを重ねて来たSincereだが、2025年4月リリースの初のゲームタイアップとなったNintendo Switch™／Steam®『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』劇中歌「セダム」から約半年ぶりのリリースとなる。どのような楽曲なのかは、11月28日のOA解禁にて注目して欲しい。

◾️シングル「Selfish」 2025年12月5日（金）配信リリース

https://Sincere.lnk.to/Selfis ◆J-WAVE(81.3FM)「ALL GOOD FRIDAY」

毎週土曜 13:30〜16:00オンエア

ナビゲーター：LiLiCo / 稲葉友

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/goodfriday

番組Instagramアカウント：@allgoodfriday https://www.instagram.com/allgoodfriday