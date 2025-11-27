お笑いコンビ「トミーズ」の雅（65）が、22日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）に出演。恩人とのエピソードを振り返った。

この日は番組冒頭から、雅のトークが止まらず。2014年に亡くなられたやしきたかじんさんとの思い出話を語った。先日は夢にまで出てきたといい「逸話が何個かある。あんな人おらへん」と回想した。

ある時、大阪の街で路地裏を歩いていた。すると「向こうに、明らかにおかしいミニスカートのかわいい女の子が寄ってきて“たかじんさん、飲みませんか”」と声を掛けてきたという。

雅は「危ない。お兄さん、ややこしいで」と声を掛けたが、たかじんさんは「大丈夫。付いてこい！」と気にする素振りも見せなかった。

だが店に着くと「行ったらお客さんが1人もおらへん」というおかしな光景。ビールを2本頼んだら「女の子が持って来たんだけど、そこから女の子が消えて。誰もおらへん」と雅が回想した。

結局、2人だけでビールを飲んで会計しようとすると「おばちゃんが出てきて“5万円”」と法外な金額を要求された。そこで怒ったのがたかじさんだ。「たかじんさん、財布から10万円出して“お前のとこ、暴力バーやろ！”“10万取れ！”」と、札束をテーブルに叩きつけ「出てこい！」と叫んだ。

すると「怖いお兄さん2人が出てきて。“いつもテレビ見てます”というて、4人で大宴会が始まった」とまさかの結末を語り、鈴木紗理奈ら共演者が「え〜！」「ぼったくりと仲良くなったんですか？」と仰天。雅は「俺はホンマにあの方に色んなことを教えてもらいました」としみじみ語っていた。