あのちゃんが初体験のフルーツを口にして思わずえづき、「紙みたいな味した」と感想を述べる場面があった。

【映像】「オエッ」初体験のフルーツにえづくあのちゃん

11月23日（日）に、有吉弘行のクイズバラエティ『有吉クイズ』（テレビ朝日系列）が放送された。あのちゃん、大家志津香、ヒコロヒー、3時のヒロイン・福田麻貴、森香澄、朝日奈央の6人が参加し、ロケ中にお互いに気になったことをメモし合う企画『女性だけのメモドライブ』の後編ではバーベキューが開催された。

ドライブ中は探り合いの空気が漂っていたが、朝日の合流や、大家の明るい気配りにより、徐々に和やかなムードに変わっていった。飲み物や野菜、お肉、果物などの担当を決めて買い出しや調理を進め、メンバーがそれぞれ担当の材料を手際よく準備していった。

その中でも盛り上がりを見せたのが、果物パートのやりとりだ。ヒコロヒーが「キウイ、みんな皮剥く派？」と問いかけると、「皮、食べられるの？」とあのちゃんは驚き。「皮にめっちゃ栄養が入っているんです」とヒコロヒーが明かし、一同は皮のまま食べてみることに。

つづけて、イチジクも皮ごと準備するヒコロヒー。「都会の子ってイチジク食わへん？」とヒコロヒーが問いかけると、あのちゃんは「食べたことないなぁ…」と回答。皮のまま初めてのイチジクに挑戦することに。「なんか白い液出てる…」と戸惑いながらもヒコロヒーらの声に背中を押されてあのちゃんは一口食べてみるが、「オエッ」とえづいて吐き出してしまう。「紙みたいな味した」と率直な感想をメモに残していた。