Å·Æ¸¤è¤·¤ß¤¬100¶Ê²Î¾§¡¡Àô¥Ô¥ó»Ò¤¬¡Ö¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÆüËÜ°ì¡×
±é²Î²Î¼êÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê71¡Ë¤¬27Æü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¸ø±é¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯µÇ°¡¦100¶Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¾¼ÏÂ²»³Ú¤Î¥Ò¥Ã¥È»Ë¤«¤é100¶Ê¤òÁªÂò¡£2²ó¤ÎµÙ·Æ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é5»þ´Ö°Ê¾å¤ò¤«¤±¤ÆÌó5000¿Í¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£
Âè1Éô¤Ï12¿Í¤Î²ÚÎï¤Ê¥é¥¤¥ó¥À¥ó¥¹¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯Ëë¤ò³«¤±¡¢¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ç²Î¾§¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ï¥Ã¥È¤È¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ç²¿ÅÙ¤â¼«Ëý¤ÎÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¡¢°áÁõ¤òÊÑ¤¨¤¿¸å¤Ï¡Ö°¥½¥Îó¼Ö¡×¡Ö¸Å¾ë¡×¤Ê¤É¤òÂ³¤±¤¿¡£
ºÇ½é¤ÎMC¤Ç¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ100¶Ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È1Ç¯Á°¤«¤é·×²è¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é350¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤ÈÄ«¤Þ¤Ç¤«¤«¤ë¤«¤é¡¢»ä¤è¤ê¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ï¤â¤¦¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÀô¥Ô¥ó»Ò¡Ê78¡Ë¡£Âç¤¤Ê²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÅÐÃÅ¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ°ì¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡£¡ÊÈþ¶õ¡Ë¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÆüËÜ°ì¤Ç¤¹¡£²¿¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÀä»¿¡£¡Ö¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¡ËÂµ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¤ÏÃåÂØ¤¨¤ÆµÒÀÊ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤¿¤Í¡Á¡×¡£
Å·Æ¸¤ÏËÜÌ¾¤ÎµÈÅÄË§Èþ¤È¤·¤Æ¡¢71Ç¯¤ËÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁ´ÆüËÜ²ÎÍØÁª¼ê¸¢¡×¤Ç10½µ¾¡¤ÁÈ´¤¤¤ÆºÇÇ¯¾¯¤Î15ºÐ¤Ç7ÂåÌÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ»³½¨À¬¡Ê58¡Ë¤¬Åö»þ¤ÎÈÖÁÈ»Ê²ñ¼Ô¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤Æ¶Ê¾Ò²ð¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤Î»þ¤Ë²Î¤Ã¤¿10¶Ê¤òÈäÏª¡£·ÝÌ¾¤Î¡ÖÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¡×¤Ï¡¢¿³ºº°÷¤À¤Ã¤¿¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ÃÝÃæÏ«¤¬¡ÖÅ·¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿Æ¸¡×¤ÈÉ¾¤·¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£
Âè1Éô¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç34¶Ê¤ò²Î¾§¤·¤ÆºÇ½é¤ÎµÙ·Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£