《40・50代》こんなに若見え & こなれ！？【プチウルフ】次、試したいかも、、♡

重さを残しているのにまとまりもいい！ これまでのウルフヘアのエッジをほどよく抑えた「プチウルフ」が、いま大人世代から注目を集めています。動きのあるトップ & ベースラインと、メリハリを意識したくびれが、軽やかさを演出。今回は、「TIECHEL 表参道」のスタイリスト@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、トレンド感のあるプチウルフを厳選してご紹介します。

オリーブグレージュで魅せるカジュアルウルフ

秋らしいオリーブグレージュに、くびれラインが映えるプチウルフ。ベースはしっかりめに外ハネをつけ、トップは毛束感を意識して内に動きを出しています。ラフでカジュアルな印象ながら、柔らかな色味で上品さもプラス。軽やかな動きは、髪全体をヘルシー見せてくれます。

こっくりブラウンの上品くびれボブ

深みのあるブラウンが映えるくびれボブのプチウルフ。トップはボブらしい丸みをいかし、首元でグッとくびれを作っています。ベースはタイトにしぼりつつ、毛先だけを軽く外ハネに。まとまりのよいフォルムには動きをほんのり添えることで、大人のバランスが光ります。落ち着いた印象の中に軽さがあるデザインです。

明るめベージュのミディアムウルフ

明るめベージュが柔らかく映えるミディアムウルフ。トップを短めに設定してくびれ位置を高くし、ふんわりとしたシルエットをつくっています。ベースはストンと落としたあと、肩ラインで自然に外ハネへ。立体感がありながらも、やり過ぎないメリハリが魅力のスタイルです。

艶を引き立てるナチュラルプチウルフ

まろやかな明るめブラウンをベースにしたストレートのプチウルフ。ワンレン風に整えつつ、ベースも重さを残して軽く外ハネに。トップはやわらかくおろし、控えめなくびれラインで上品に仕上げています。毛束感を抑えることで艶感を際立たせた、ナチュラルな大人の魅力を引き出すデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里