つばきファクトリー・西村乙輝、長期休養へ 医師より「適応障害の疑いがある症状が認められる」との診断
アイドルグループ・つばきファクトリーの西村乙輝が、体調不良のため、長期休養に入ることが明らかになった。所属するハロー！プロジェクトが27日、公式サイトで発表した。
同サイトでは、「メンバーの西村乙輝ですが、11月に入り体調不良の日が続き、診察を受けたところ、医師より『適応障害の疑いがある症状が認められる』との診断を受けました。このため、しばらくの間、活動をお休みさせていただきます」と報告。
「最近ご家族の健康状態を心配する状況もあり、精神的な負担が重なることで体調不良の日が増え、医師からも一定期間の休養が望ましいとの診断を受けました」と続け、「今は本人に負担をかけず、通院加療に専念できる環境を整えるため、グループとしての活動をしばらくの間お休みさせていただきます」と理由を説明した。
今後については、「西村が活動を再開できるよう、当社としても引き続きサポートしてまいりますので、見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけ、「今後は医師の判断をもとに、経過を見ながら活動再開の時期を検討してまいります」とした。
そして最後に「ファンの皆様ならびに関係各位には、ご心配、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げますと結んだ。
西村は、2010年10月15日生まれ、神奈川県出身。つばきファクトリーには、25年8月16日に加入した。
