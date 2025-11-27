銀座コージーコーナーは、11月29日からカフェ・レストラン併設9店舗で「愛媛県産柑橘のパフェ」の提供を開始する。

銀座コージーコーナーのカフェ・レストランで提供している「旬のフルーツ直行便」は、全国各地に旬のフルーツを探し求め、“今だけしか味わえない”おいしさを楽しめる人気のシリーズ。

今回は、11月15日に販売解禁となったばかりの愛媛県のブランド柑橘「紅まどんな」を丸ごと1個使用したパフェが登場する。ジューシーな果肉をクリーム、アイス、自家製グラニテ（果汁やリキュール、シロップなどを半凍結させた、シャーベット状の氷菓）などと組み合わせ、贅沢なパフェに仕立てた。

旬の今だけ楽しめる「紅まどんな」のパフェ。ぜひ、カフェ・レストランのゆったりとした雰囲気の中で楽しんでほしいという。

「紅まどんな」は、「南香」と「天草」を掛け合わせて誕生した、愛媛県のオリジナル品種。出荷時期は11月下旬〜1月上旬。トロンととろけるゼリーのような食感と、紅い果肉からあふれる甘い果汁と豊かな香りが特長となっている。

販売店舗は、銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、三鷹コラル店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店で、銀座1丁目本店のみ、ドリンク付はプラス200円、単品はプラス100円になる。

「愛媛県産柑橘のパフェ」は、まるでゼリーのような柔らかな新食感と、コクのある果汁ほとばしる愛媛の「紅まどんな」を使用した。その持ち味を存分に味わえる満足パフェを用意したという。

［小売価格］1700円／ドリンク付 2080円（すべて税込）

［発売日］11月29日（土）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp